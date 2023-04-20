Вышел второй трейлер фильма "Форсаж 10"
В четверг, 20 апреля, Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Форсаж 10", на экраны фильм выйдет 19 мая
Трейлер опубликован наYouTube кинокомпании.
Слоган нового фильма – "Начинается конец дороги".
Лента должна стать одной из последних в известной кинофраншизе и завершить историю гонщика Доминика Торетто.
"Форсаж Х" - десятый фильм в саге "Форсаж", открывающий последние главы одной из самых известных и популярных глобальных франшиз в кинематографе, которая выходит уже третье десятилетие, и все еще продолжает развиваться с тем же основным актерским составом и персонажами, что и на начала саги", - комментирует кинокомпания.
В десятой части Доминику Торетто придется встретиться с сыном давнего врага – наркобарона Эрнана Рейеса, потратившего 12 лет на разработку плана мести Доминику и его команде.
"Сюжет разбрасывает семью Доминика от Лос-Анджелеса до катакомб Рима, от Бразилии до Лондона и от Португалии до Антарктиды. Появятся новые союзники, а старые враги напомнят о себе. Но все изменится, когда Доминик узнает, что его собственный 8-летний сын является главной целью мести Данте Рейеса", - говорится в описании фильма.
Режиссером фильма выступил Луи Летерье.
- Sony Pictures выпустила второй трейлер к продолжению анимационного фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной". Премьера ленты – уже 2 июня этого года.
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