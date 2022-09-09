Вышел второй трейлер "Черного Адама" с Двейном Джонсоном, актер заявил о "новой эре вселенной DC"
В пятницу, 9 сентября, вышел второй официальный трейлер ленты "Черный Адам" с Двейном "Скалой" Джонсоном в главной роли
Трейлер был опубликован на официальном ютуб-канале DC.
Также ролик выложил у себя в инстаграмме актер Двейн "Скала" Джонсон.
"Новая эра вселенной DC начата", - написал Джонсон.
Лента "Черный Адам" – это американский супергеройский фильм основанный на одноименных комиксах DC. Он расскажет зрителям о происхождении суперзлодея по имени Черный Адам.
На экраны фильм выйдет 21 октября 2022 года.
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