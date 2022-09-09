Трейлер был опубликован на официальном ютуб-канале DC.

Также ролик выложил у себя в инстаграмме актер Двейн "Скала" Джонсон.

"Новая эра вселенной DC начата", - написал Джонсон.

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