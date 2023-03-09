Вышел в свет "Шульцовский словарь"
В издательстве "Дух и литера" в переводе Андрея Павлишина вышел "Шульцовский словарь"
Составленный самыми выдающимися польскими шульцологами начала XXI века "Шульцовский словарь" охватывает все сферы и области шульцологии – в нем говорится не только о жизни и творчестве, но и о легенде гениального писателя из Дрогобыча Бруно Шульца (1892–1942) и рецепции его творчества. Биографический анализ, сосредоточенный на повторяющемся и типичном, дополнили поиски одноразовых, конкретных событий, не создающих легендарной структуры, но придающих ей индивидуальный отпечаток. Наряду с объяснениями и комментариями к языковым особенностям Шульца, словарь содержит россыпь лозунгов о представленном им мире, а также реестр высших семантических укладов, сочетая литературное и художественное измерения той же, хоть и амбивалентно представленной Шульцем действительности. Отдельная область – это литературные апелляции к Шульцу, Шульц как тема поэзии, кинематографические и театральные приключения его творчества. 289 лозунгов, сопровождаемых обильным иллюстративным материалом, одновременно обозначены индивидуальными партикулярными и эксцентричными интересами исследователей и интерпретаторов творчества Шульца.
Издательство посвящает эту публикацию 130-й годовщине со дня рождения великого писателя и графика и 80-й годовщине со дня его трагической гибели во времена Шоа.
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