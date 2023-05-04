Вышел в свет официальный трейлер второй части фильма "Дюна"

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"Дюна: Часть вторая" расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фремен на пути мести мятежникам, уничтожившим его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать", - говорится в описании к трейлеру.

Справка: Съемка "Дюны-2" завершилась в декабре 2022 года. Сюжет основан во второй половине романа Фрэнка Герберта. В сиквеле появятся новые герои: Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), Марго Фенринг (Леа Сейду), Шаддам IV Коррино (Кристофер Уокен) и Шишакли (Сухейла Якуб). А вместе с Шаламе и Зендаею вернутся и другие актеры первого фильма, в частности Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Дэйв Баутиста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг, Стивен МакКинли Хендерсон. В украинский прокат вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта должна выйти 2 ноября 2023 года.