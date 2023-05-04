Вышел в свет официальный трейлер второй части фильма "Дюна"
В среду, 3 мая, вышел официальный трейлер второй части фильма "Дюна", который добавился к тизеру и постеров, появившимся накануне
Его можно увидеть на платформе YouTube.
"Дюна: Часть вторая" расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фремен на пути мести мятежникам, уничтожившим его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое может предсказать", - говорится в описании к трейлеру.
- Напомним, накануне вышел тизер и постер второй части фильма "Дюна".
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