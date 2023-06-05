Вышел украинский трейлер фильма "Миссия на двоих" с Джеки Чаном и Джоном Сина в главных ролях
Представлен украинский трейлер комедийного экшена "Миссия на двоих" (Hidden Strike), который выйдет в мировом прокате в июле этого года
Трейлер вышел на ютуб-канале Adastra Cinema.
События ленты происходят в недалеком будущем. Нефтяные войны набирают обороты. Двое бывших спецназовцев, Крис Ван Хорн (Джон Сина) и Луо Фенг (Джеки Чан), всего за 24 часа превратились из врагов в напарников. Им нужно перевести группу гражданских вдоль "шоссе смерти" в безопасную зону.
"Напарникам придется удержаться от желания поубивать друг друга, чтобы выполнить свою опасную и эпическую миссию на двоих…" – говорится в описании к трейлеру.
В роли "плохого парня" в фильме будет датский актер Йохан Филипп Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в последних сезонах "Игры престолов", а также по фильмам "Призрак в броне", "Оверлорд" и "Uncharted: Неизведанное". Именно Асбек олицетворит главного антагониста ленты.
Режиссер экшна – Скотт Во, также снявший боевик "Неудержимые 4" с участием Сталлоне, Стейтема и других звезд.
Мировая премьера фильма запланирована на 6 июля 2023 года. Кстати, это китайский фильм, так что он выйдет и в российском прокате.
- К слову, Джон Сина играет одну из ролей в голливудском боевике "Форсаж 10". Напомним, бюджет "Форсажа 10" достиг $340 млн, что сделало его одним из пяти самых дорогих фильмов в мире. Однако уже за первый уикенд в прокате фильм собрал $318,9 млн.
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