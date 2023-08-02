Вышел украинский трейлер документального фильма "20 дней в Мариуполе"
Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о том, как город выдержал осаду российских войск с 24 февраля 2022 года, появится в украинских кино 31 августа
Соответствующее видео появилось в Ютуб-канале Arthouse Traffic .
"Члены команды Associated Press стали последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений", - говорится в описании трейлер.
"20 дней в Мариуполе" – это первый фильм военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. В создании картины также принимали участие фотограф Евгений Малолетка, продюсер и журналист Василиса Степаненко. За свою работу в Мариуполе во время осады они получили Пулитцеровскую премию.
Читайте также: "Многим украинцам рано смотреть": Ирина Цилык о документальной ленте "20 дней в Мариуполе"
Фильм дебютировал на фестивале независимого кино в США Sundance в секции World Cinema Documentary Competition.
Лента вышла в прокат в США в конце июля. В Украине его покажут 31 августа.
Что известно о документальном фильме "20 дней в Мариуполе"
28 января стало известно, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.
20-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил со 2 по 8 июня в Киеве. Впоследствии фестиваль объявил победителей. Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий.
Награды на британском кинофестивале Sheffield DocFest 2023 получили два документальных фильма о войне в Украине - "Откуда куда" Мачека Хамела и "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.
Больше о новостях кино можно почитать здесь .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное