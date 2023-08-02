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Вышел украинский трейлер документального фильма "20 дней в Мариуполе"

2 августа, 2023 среда
12:24
Культура

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о том, как город выдержал осаду российских войск с 24 февраля 2022 года, появится в украинских кино 31 августа

Соответствующее видео появилось в Ютуб-канале Arthouse Traffic .

"Члены команды Associated Press стали последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений", - говорится в описании трейлер.

"20 дней в Мариуполе" – это первый фильм военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. В создании картины также принимали участие фотограф Евгений Малолетка, продюсер и журналист Василиса Степаненко. За свою работу в Мариуполе во время осады они получили Пулитцеровскую премию.

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Фильм дебютировал на фестивале независимого кино в США Sundance в секции World Cinema Documentary Competition.

Лента вышла в прокат в США в конце июля. В Украине его покажут 31 августа.

Что известно о документальном фильме "20 дней в Мариуполе"

28 января стало известно, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

20-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил со 2 по 8 июня в Киеве. Впоследствии фестиваль объявил победителей. Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий.

Награды на британском кинофестивале Sheffield DocFest 2023 получили два документальных фильма о войне в Украине - "Откуда куда" Мачека Хамела и "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

Больше о новостях кино можно почитать здесь .

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Мариуполь
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