Вышел трейлер второй части анимационного фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной"

Трейлер был обнародован на YouTube канале Sony Pictures.

"Один Человек-паук хочет изменить собственную судьбу", - таков лозунг новой части Мультивселенной.

"Человек-паук: Вокруг вселенной" снова расскажет историю уже известного нам Майлза Моралеса.

"После воссоединения с Гвен Стейси, дружеский сосед Человек-Паук из Бруклина попадает в Мультивселенную, где сталкивается с командой других Людей-Пауков, которым поручено защитить саму возможность их существования. Но когда герои понимают, как справиться с новой угрозой, Майлз становится против других Пауков. Парень должен переосмыслить, что значит быть героем, чтобы спасти людей, которых больше всего любит", - говорится в описании новой части фильма.

Режиссерами стали Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон.