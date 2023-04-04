Вышел трейлер второй части анимационного фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной"
Sony Pictures выпустила второй трейлер к продолжению анимационного фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной". Премьера ленты – уже 2 июня этого года
Трейлер был обнародован на YouTube канале Sony Pictures.
"Один Человек-паук хочет изменить собственную судьбу", - таков лозунг новой части Мультивселенной.
"Человек-паук: Вокруг вселенной" снова расскажет историю уже известного нам Майлза Моралеса.
"После воссоединения с Гвен Стейси, дружеский сосед Человек-Паук из Бруклина попадает в Мультивселенную, где сталкивается с командой других Людей-Пауков, которым поручено защитить саму возможность их существования. Но когда герои понимают, как справиться с новой угрозой, Майлз становится против других Пауков. Парень должен переосмыслить, что значит быть героем, чтобы спасти людей, которых больше всего любит", - говорится в описании новой части фильма.
Режиссерами стали Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон.
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