Вышел трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
В четверг, 24 августа, вышел новый геймплейный трейлер легендарной украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Его можно посмотреть на YouTube-канале разработчика – компании GSC Game World.
Трейлер получил название "Болты и пули", а сама игра является продолжением всемирно известной игры S.T.A.L.K.E.R, увидевшей свет 16 лет назад.
"Посмотри вокруг! Вроде та же старая и знакомая Зона, на первый взгляд… Застывшая во времени, но всегда в метаморфозе, готовая ошеломить в самый неожиданный момент. Не дай ей обмануть себя: Она изрядно изменилась со времен последних приключений. И чтобы выжить, сталкер должен сделать то же самое!", - говорится в описании к видео.
- В четверг, 4 мая компания GSC Game World опубликовала первое видео с геймплеем украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
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