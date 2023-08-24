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Вышел трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

24 августа, 2023 четверг
19:26
Культура

В четверг, 24 августа, вышел новый геймплейный трейлер легендарной украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Его можно посмотреть на YouTube-канале разработчика – компании GSC Game World.

Трейлер получил название "Болты и пули", а сама игра является продолжением всемирно известной игры S.T.A.L.K.E.R, увидевшей свет 16 лет назад.

"Посмотри вокруг! Вроде та же старая и знакомая Зона, на первый взгляд… Застывшая во времени, но всегда в метаморфозе, готовая ошеломить в самый неожиданный момент. Не дай ей обмануть себя: Она изрядно изменилась со времен последних приключений. И чтобы выжить, сталкер должен сделать то же самое!", - говорится в описании к видео.

  • В четверг, 4 мая компания GSC Game World опубликовала первое видео с геймплеем украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
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