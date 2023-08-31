Вышел трейлер украинского фильма "Навсегда-Навсегда", премьера которого состоится на Венецианском фестивале

Трейлер вышел в четверг, 31 августа, на YouTube-канале Pluto Film .

Лента "Навсегда-Навсегда" создана в копродукции Украины и Нидерландов, мировая премьера состоится 8 сентября в Венеции. Фильм будет соревноваться за награду в специальной программе Orizzonti Extra.

События в фильме происходят в Киеве в конце 1990-х годов. "Навсегда-Навсегда" - это "тревожный портрет молодых и непокорных людей, которые борются с любовью, исследуют свою сексуальность и играют друг с другом в жестокие игры, в которых никогда нет победителей", - говорится в описании к трейлеру.

Что известно о фильме "Навсегда-Навсегда"

Фильм рассказывает о молодых и непокорных людях, живших в Киеве в конце 90-х годов на фоне советской руины. В силу обстоятельств они были вынуждены быстро принимать решения, но потерялись во взрослом мире. Это история о тех, кто вырос, но не смог стать взрослым.

"В поисках этой любви и верификации своего существования в глазах других мы и жили, терпя насилие и несправедливость. Быть подростком означает, что каждая часть твоей жизни существует только здесь и сейчас и будет оставаться такой навсегда. Каждая любовь - навсегда, каждые отношения - навсегда, каждая драма - навсегда.Тогда теперь, став взрослыми, приходится осознать, что единственное признание и любовь, в которых мы действительно нуждаемся, должны приходить от нас самих", - говорится в разделе "Режиссерское видение".

Анна Бурячкова, украинский режиссер и сценарист, начала свой путь в создании фильмов, музыкальных видео, телевизионной рекламы и социальных кампаний в 2012 году. Ее работы были признаны на многочисленных международных фестивалях, в частности Berlin Music Video Awards, Berlin Fashion Films, Grand OFF Poland и Cannes Lions' Additional Social Campaign Program.

Сценарий будущего фильма был написан Бурячковой в сотрудничестве с Мариной Степанской ("Стремглав", 2017) во время карантина, вызванного COVID-19, в 2020 году. Этот сценарий стал основой ее дебютного полнометражного фильма.

Съемки фильма были завершены в Киеве за два месяца до начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. После этого материалы фильма были эвакуированы в Амстердам, где к команде присоединились нидерландские сопродюсеры и партнеры по постпродакшену.

В главных ролях Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская.

"Навсегда-Навсегда" был представлен на различных международных кинорынках во время его разработки и производства. Он получил специальную награду жюри и награду Screen Brussels Co-Production Award на презентации Ukrainian Films Now на Marché du Film (Festival de Cannes) и награду Литовского киноцентра на Coming Soon Meeting Point (Vilnius Kinopavasaris) в 2022 году. Разработка фильма также проходила при поддержке MIDPOINT Institute.