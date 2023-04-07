Вышел трейлер сериала "Асока" вселенной "Звездных войн" и "Мандалорца", премьера – в августе
В пятницу в рамках Star Wars Celebration 2023 вышел трейлер сериала "Асока" вселенной "Звездных войн" и "Мандалорца". Одну из ролей в нем сыграет украино-американская актриса Иванна Сахно
Трейлер можно посмотреть на официальном Youtube-канале Star Wars .
Во время Star Wars Celebration 2023, Lucasfilm подтвердил, что премьера сериала состоится в августе 2023 года. Будущий сериал расскажет об Асоке Тано – джедае-изгнаннице, которая когда-то была ученицей Энакина Скайвокера. Ее роль играет Розарио Довсон, ранее уже появлявшаяся у образов Асоки в "Мандалорке".
Создатели сериала держат в секрете подробности сюжета, однако известно, что события будут разворачиваться после падения Империи. В нем "бывшая рыцарь-джедай Асока Тано будет расследовать появившуюся в уязвимой галактике угрозу", – говорится в синопсисе.
В сериал вернется и бывший учитель Асоки, Энакин Скайуокер, он же Дарт Вейдер, роль которого снова сыграет актер Гейден Кристенсен. Также одну из ролей сыграет украинская актриса Иванна Сахно.
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