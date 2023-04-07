Трейлер можно посмотреть на официальном Youtube-канале Star Wars .

Во время Star Wars Celebration 2023, Lucasfilm подтвердил, что премьера сериала состоится в августе 2023 года. Будущий сериал расскажет об Асоке Тано – джедае-изгнаннице, которая когда-то была ученицей Энакина Скайвокера. Ее роль играет Розарио Довсон, ранее уже появлявшаяся у образов Асоки в "Мандалорке".

Создатели сериала держат в секрете подробности сюжета, однако известно, что события будут разворачиваться после падения Империи. В нем "бывшая рыцарь-джедай Асока Тано будет расследовать появившуюся в уязвимой галактике угрозу", – говорится в синопсисе.

В сериал вернется и бывший учитель Асоки, Энакин Скайуокер, он же Дарт Вейдер, роль которого снова сыграет актер Гейден Кристенсен. Также одну из ролей сыграет украинская актриса Иванна Сахно.