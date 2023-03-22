Вышел трейлер новой части видеоигры Counter-Strike

Трейлер появился на официальном ютуб-канале компании Valve.

Издатели анонсировали выход новой версии игры – СS 2. Проект должен выйти летом. Среди обновлений – новые текстуры и физика персонажей, а также переработка игровых локаций.

"Теперь каждое действие будет происходить одномоментно с тем, что вы видите. Серверы мгновенно узнают о начале движения, выстреле или броске гранаты. В результате этого независимо от частоты бегов ваше движение и стрельба будут происходить всегда одинаково, а гранаты каждый раз будут падать куда следует", - пишет украинский кибер-клуб NaVi о новой версии CS.

Главное геймплейное обновление – изменение физики дымовых гранат. Теперь все игроки видят одинаковый смок (прим. – раньше на разных клиентах он мог отображаться по-разному), а дымовая граната заполняет все полости, куда будет брошена. От пуль и взрывов смок будет рассеиваться.

Справка:

Серия игр Counter-Strike является одной из самых культовых в истории киберспорта. Первая часть вышла в ноябре 2000 года. Шутер предназначен прежде всего для онлайн игры, также можно сыграть против "ботов" - управляемых компьютером противниками.

Самыми удачными и популярными частями CS считают: вышедший в 2003 году Counter-Strike 1.6 и CS:GO (2012).

С Counter-Strike проводятся престижные киберспортивные турниры – Major. Украинский клуб NaVi является одним из лучших в этой дисциплине.