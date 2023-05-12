Вышел трейлер новой части сериала "Ходячие мертвецы"
Вышел первый трейлер новой части сериала "Ходячие мертвецы. Мертвый город"
Трейлер был опубликован YouTube.
В четвертом спин-офи кинофраншизы главные роли исполнили Лорен Коэн и Джеффри Морган. Премьера сериала состоится 18 июня.
Съемки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. В общей сложности снято шесть эпизодов.
"Ходячие мертвецы" - американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера прошла 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, среди которых "Побег из Шоушенко" и "Зеленая миля".
- В марте телестудия АМС объявила, что новая часть сериала "Ходячие мертвецы" выйдет уже этим летом.
- 5 мая телестудия AMC представила тизер нового спин-офу сериала "Ходячие мертвецы: мертвый город".
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