Вышел трейлер новой части сериала "Ходячие мертвецы"

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В четвертом спин-офи кинофраншизы главные роли исполнили Лорен Коэн и Джеффри Морган. Премьера сериала состоится 18 июня.

Съемки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. В общей сложности снято шесть эпизодов.

"Ходячие мертвецы" - американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера прошла 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, среди которых "Побег из Шоушенко" и "Зеленая миля".