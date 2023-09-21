Вышел трейлер новой части "Голодных игр"

Трейлер опубликовала компания Lionsgates Movies .

События фильма состоятся за 64 года до событий первой ленты, когда Китнис Эвердин, главная героиня саги, приняла участие в Голодных играх.

Фильм расскажет нам о молодом Криолане Сноу - последней надежде своей семьи и будущем диктаторе Панеме.

"Вы узнаете о молодом Кориолане, который является последней надеждой когда-то гордой семьи Сноу, потерявшей милость в послевоенном Капитолии. Поскольку его средства к существованию находятся под угрозой, Сноу неохотно назначают наставником Люси Грей Берд, участники из обедневшего 12 округа. Но после того, как очарование Люси Грей очаровывает зрителей Панему, Сноу видит возможность изменить их судьбы, поскольку все, над чем он работал, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси, чтобы изменить шансы в игре в их пользу. добра, да и зла, Сноу отправляется в гонку со временем, чтобы выжить и узнать - она станет певучей птицей или змеей", - говорится в синопсисе.

Роль Криолана Сноу исполнит Том Блит, Люси сыграет Рэйчел Зеглер. Премьера фильма в мировом прокате состоится 17 ноября 2023 года. Фильм снят по одноименному роману Сюзанны Коллинз.