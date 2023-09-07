Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?", который расскажет о 12-летнем мальчике, попадающем после смерти матери в другой мир, чтобы найти ее
Трейлер опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers
"Мальчик по имени Махито, тоскующий по матери, отправляется в мир, который разделяют живые и мертвые. Там смерть заканчивается, а жизнь находит новое начало. Полуавтобиографическая фантазия о жизни, смерти и творении от Хаяо Миядзаки", - говорится. в описании .
Лента выйдет в прокат 8 декабря 2023 года, и является свободной полуатобиографической трактовкой книги Гензабуро Йошино 1937 года "Как ты живешь?". Другое название произведения Миядзаки – "Мальчик и цапля".
Действие фильма происходит в Японии, во время Второй мировой войны, когда главный герой Махито после смерти матери вынужден переехать в деревню к своему отцу, который производит самолеты для японских военных, как это делал отец Миядзаки. Там он и знакомится с загадочной говорящей цаплей, ведущей его в другой мир, где мать мальчика еще жива.
- "Как ты живешь?" станет первым за последние 10 лет для Хаяо Миядзаки фильмом и, вероятно, последним в карьере.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.14
- EUR Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное