Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"

Трейлер опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers

"Мальчик по имени Махито, тоскующий по матери, отправляется в мир, который разделяют живые и мертвые. Там смерть заканчивается, а жизнь находит новое начало. Полуавтобиографическая фантазия о жизни, смерти и творении от Хаяо Миядзаки", - говорится. в описании .

Лента выйдет в прокат 8 декабря 2023 года, и является свободной полуатобиографической трактовкой книги Гензабуро Йошино 1937 года "Как ты живешь?". Другое название произведения Миядзаки – "Мальчик и цапля".

Действие фильма происходит в Японии, во время Второй мировой войны, когда главный герой Махито после смерти матери вынужден переехать в деревню к своему отцу, который производит самолеты для японских военных, как это делал отец Миядзаки. Там он и знакомится с загадочной говорящей цаплей, ведущей его в другой мир, где мать мальчика еще жива.