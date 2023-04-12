Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"

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Как отмечается в синопсисе, состоящий из трех частей минисериал будет исследовать происхождение легендарной гостиницы для убийц "Континенталь", центрального элемента вселенной Джона Вика, "глазами и действиями молодого Уинстона Скотта, которого затягивают в ад Нью-Йорка 1970-х годов". Герой столкнется с прошлым, которое он, как полагал, оставил позади.

"Уинстон прокладывает смертоносный путь через таинственный подземный мир отеля, пытаясь захватить отель, где он в конце концов займет свой будущий трон", – говорится в описании.