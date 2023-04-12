Вышел трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика"
Американский стриминговый сервис Peacock представил трейлер минисериала "Континенталь: из мира Джона Вика", премьера которого состоится в сентябре
Трейлер можно посмотреть на Youtobe-канале Rotten Tomatoes
Как отмечается в синопсисе, состоящий из трех частей минисериал будет исследовать происхождение легендарной гостиницы для убийц "Континенталь", центрального элемента вселенной Джона Вика, "глазами и действиями молодого Уинстона Скотта, которого затягивают в ад Нью-Йорка 1970-х годов". Герой столкнется с прошлым, которое он, как полагал, оставил позади.
"Уинстон прокладывает смертоносный путь через таинственный подземный мир отеля, пытаясь захватить отель, где он в конце концов займет свой будущий трон", – говорится в описании.
- "Континенталь" (The Continental) – будущий американский минисериал, который станет приквелом к кинофраншизе "Джон Вик". Шоуранерами и сценаристами проекта стали Грег Кулидж и Керк Уорд. Премьера трехсерийного минисериала состоится в сентябре 2023 года, в США – на стриминговой платформе Peacock, других странах мира (кроме Израиля и Среднего Востока) – на платформе Prime Video.
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