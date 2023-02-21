Вышел трейлер к драме "Памфир"

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино в facebook.

"Идея и мотивы ленты беспрецедентно перекликаются с современностью. Представители международного киносообщества, которым представилась возможность увидеть картину, отмечают, что украинцы — настоящие, искренние, безудержные в своих чувствах, а Украина — уникальна и невероятна", - говорится в сообщении.

В частности, в Госкино также подчеркивают, что фильм является историей о межличностной и одновременно общественной борьбе, цель которой - сохранение целостности своей семьи и своих границ, даже несмотря на пренебрежение общечеловеческими моральными ориентирами.

События фильма разворачиваются в западных областях Украины накануне традиционного карнавала Маланка. Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

По сюжету Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его свернуть на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Как отмечают в ведомстве, "Памфир" создан в копродукции Украины, Франции, Польши, Чили, Германии и Люксембурга. Производством занималась компания Bosonfilm, в сотрудничестве с Les Films D'Ici, Madants, Quijote и в партнерстве с Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media и Moderator. Дистрибьютором фильма в Украине выступает компания FILM.UA Distribution.

Продюсерами стали Александра Костина, Евгения Яцута, Лора Бриан, Клаудия Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Наси. Ко-продюсеры: Артём Колюбаев, Алена Тимошенко, Сильвана Сантамария, Адольф Эль Ассаль, Адам Гуделл.

Производство фильма поддержали Госкино, Польский Институт Кино (PISF), Французский национальный центр кино CNC (Aide aux cinemas du monde), Черновицкая областная государственная администрация и международные фонды Visions Sud Est, Hubert Bals Fund и Goteborg Film Fund. Международное продвижение фильма осуществляется при поддержке Ukrainian Institute – Украинский институт, German Films и Goteborg Film Fund.