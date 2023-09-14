Вышел трейлер исторической драмы "ШТТЛ" – кандидата отбора на "Оскар"
Вышел трейлер исторической драмы SHTTL/ШТТЛ режиссера Эди Уолтера – фильма совместного производства Украины и Франции
Об этом сообщило Госкино Украины.
Лента посвящена драматической истории еврейского поселения на границе Украины и Польши – Львовской области. Фильм охватывает сутки, 21 июня 1941 года, накануне вторжения фашистов на территорию Украины.
Фото: ГосКино Украины
"Июнь 1941 года. В еврейском штетле во Львовской области полным ходом идут приготовления к свадьбе сына мясника и дочери раввина. Интрига этого, казалось бы, обычного события заключается в том, что невеста Юна любит другого и он, Мендель… планирует ее похищение. В это же время к штетлу приближается нацистский эскадрон смерти», – говорится в описании трейлера.
Лента "ШТТЛ" - один из кандидатов отбора на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины.
Проект создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, над фильмом работала интернациональная команда. Автор сценария и режиссер-постановщик: Эди Уолтер/Ady Walter (Франция), оператор-постановщик: Владимир Иванов (Украина), художник-постановщик: Иван Левченко (Украина).
В ролях: Анисия Стасевич, Мойше Лобел, Сол Рубинек, Петр Ниневский, Антуан Миллет, Даниэль Кенигсберг.
- В четверг 7 сентября украинский комитет Оскара завершил прием заявок в номинацию "лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Кандидатами стали пять лент.
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