Вышел трейлер фильма "Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли
Вышел трейлер фильма "Вонка", который расскажет об истории становления самого известного производителя шоколада и любимца детей Вилли Вонки
Трейлер опубликовала Warner Bros. на YouTube .
Лента основана на детской книге Роанальда Дала и станет приквелом уже известного фильма "Чарли и шоколадная фабрика".
"Вонка" рассказывает удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, волшебник и производитель шоколада стал тем любимым Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня", - говорится в описании.
В прокат лента выйдет 14 декабря, режиссер - Пол Кинг, известный благодаря своей работе над "Паддингтоном", а продюссером ленты стал Дэвид Хейман, работавший над "Гарри Поттером". Главную роль сыграет Тимоти Шаламе, которого зрители уже знают по ролям в "Интерстелларе", "Назови меня своим именем" и "Дюне".
"С Тимоти Шаламе в главной роли это невероятно яркое зрелище на большом экране познакомит зрителей с молодым Вилли Вонкой, который преисполнен идей и полон решимости изменять мир. Он докажет, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты, и если вам посчастливилось встретить Вилли Вонку , значит, все возможно", - обещают авторы.
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