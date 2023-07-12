Вышел трейлер фильма "Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли

Трейлер опубликовала Warner Bros. на YouTube .

Лента основана на детской книге Роанальда Дала и станет приквелом уже известного фильма "Чарли и шоколадная фабрика".

"Вонка" рассказывает удивительную историю о том, как величайший в мире изобретатель, волшебник и производитель шоколада стал тем любимым Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня", - говорится в описании.

В прокат лента выйдет 14 декабря, режиссер - Пол Кинг, известный благодаря своей работе над "Паддингтоном", а продюссером ленты стал Дэвид Хейман, работавший над "Гарри Поттером". Главную роль сыграет Тимоти Шаламе, которого зрители уже знают по ролям в "Интерстелларе", "Назови меня своим именем" и "Дюне".

"С Тимоти Шаламе в главной роли это невероятно яркое зрелище на большом экране познакомит зрителей с молодым Вилли Вонкой, который преисполнен идей и полон решимости изменять мир. Он докажет, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты, и если вам посчастливилось встретить Вилли Вонку , значит, все возможно", - обещают авторы.