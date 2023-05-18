Вышел трейлер фильма "Убийцы лунного цветка" с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях
Вышел трейлер новой ленты режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях - сам фильм выйдет в прокат 6 октября
Трейлер опубликовала Apple TV.
"Убийцы лунного цветка" - триллер Скорсезе, снятый по одноименному документальному роману журналиста Дэвида Грена.
События "Убийц лунного цветка" разворачиваются в 1920-х годах в индейском поселении Осейдж, в штате Оклахома. Там открыто месторождение нефти, благодаря которому местные жители массово разбогатели, но в поселении внезапно начались серийные убийства. Правительство отправляет в Осейдж сотрудников ФБР, которые должны раскрыть тайну неожиданных смертей.
Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон.
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