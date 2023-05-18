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Вышел трейлер фильма "Убийцы лунного цветка" с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях

18 мая, 2023 четверг
17:15
Культура

Вышел трейлер новой ленты режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях - сам фильм выйдет в прокат 6 октября

Трейлер опубликовала Apple TV.

"Убийцы лунного цветка" - триллер Скорсезе, снятый по одноименному документальному роману журналиста Дэвида Грена.

События "Убийц лунного цветка" разворачиваются в 1920-х годах в индейском поселении Осейдж, в штате Оклахома. Там открыто месторождение нефти, благодаря которому местные жители массово разбогатели, но в поселении внезапно начались серийные убийства. Правительство отправляет в Осейдж сотрудников ФБР, которые должны раскрыть тайну неожиданных смертей.

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон.

  • Marvel Studios сообщила, что второй сезон сериала "Локи" выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже 6 октября этого года.
Кино
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