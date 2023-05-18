Трейлер опубликовала Apple TV.

"Убийцы лунного цветка" - триллер Скорсезе, снятый по одноименному документальному роману журналиста Дэвида Грена.

События "Убийц лунного цветка" разворачиваются в 1920-х годах в индейском поселении Осейдж, в штате Оклахома. Там открыто месторождение нефти, благодаря которому местные жители массово разбогатели, но в поселении внезапно начались серийные убийства. Правительство отправляет в Осейдж сотрудников ФБР, которые должны раскрыть тайну неожиданных смертей.

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон.