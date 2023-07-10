Его опубликовала Apple TV.

Сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, а жену Наполеона, Жозефину, сыграет Ванесса Кирби, известная по сериалу "Корона" и фильму "Цена правды".

"Фильм - это оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное, безжалостное восхождение на место императора, рассматриваемое сквозь призму его зависимых и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью, Жозефиной", - говорится в описании.

В фильме зрителям расскажут о знаменитых битвах Наполеона, его непрестанных амбициях и поразительном стратегическом разуме полководца и "военного фантазера".