Вышел трейлер фильма "Годзилла минус один"

Трейлер опубликовала компания ТОНО.

"В послевоенной Японии возникает новый террор - Годзилла. Смогут ли опустошенные люди выжить... не говоря уже о том, чтобы дать отпор?", - говорится в анонсе к фильму.

В трейлере ленты объясняется, откуда в названии взялось "минус один" – война снизила состояние страны до нуля, а появление монстра заставило и вовсе уйти в минус.

Сценаристом и режиссером фильма стал Такаша Ямазаки. В мировой прокат фильм выйдет 1 декабря 2023 года, это будет уже 37-й фильм, посвященный Годзилле.