Вышел трейлер фильма "Годзилла минус один"
В понедельник, 4 сентября, вышел трейлер фильма "Годзилла минус один" - лента расскажет о борьбе послевоенной Японии с огромным монстром
Трейлер опубликовала компания ТОНО.
"В послевоенной Японии возникает новый террор - Годзилла. Смогут ли опустошенные люди выжить... не говоря уже о том, чтобы дать отпор?", - говорится в анонсе к фильму.
В трейлере ленты объясняется, откуда в названии взялось "минус один" – война снизила состояние страны до нуля, а появление монстра заставило и вовсе уйти в минус.
Сценаристом и режиссером фильма стал Такаша Ямазаки. В мировой прокат фильм выйдет 1 декабря 2023 года, это будет уже 37-й фильм, посвященный Годзилле.
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