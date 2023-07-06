Трейлер находится на YouTube-канале Paramount Pictures .

"Один человек. Один месседж. Одна революция. Одна легенда", - говорится в описании к трейлеру.

Сообщается, что в разработке сценария помогала семья Марли. Самого музыканта сыграет актер Кингсли Бен-Адир, а его жену Риту – Лашана Линч.

Режиссером фильма стал Рейнальдо Маркус Грин, работавший над спортивной драмой "Король Ричард‎", номинированной на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

"Фильм расскажет о жизни и музыке иконы, вдохновлявшей поколение своим посланием любви и единства. Впервые на большом экране откройте для себя мощную историю Боба о преодолении трудностей и путешествии, связанном с его революционной музыкой", - отмечает компания.

Справочно. Боб Марли – ямайский музыкант, является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его музыке этот стиль вышел за пределы Ямайки.