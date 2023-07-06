Вышел трейлер фильма "Боб Марли - одна любовь"
В сеть вышел трейлер ленты "Боб Марли – одна любовь", которая расскажет о жизни известного музыканта. В прокат фильм выйдет 12 января 2024 года
Трейлер находится на YouTube-канале Paramount Pictures .
"Один человек. Один месседж. Одна революция. Одна легенда", - говорится в описании к трейлеру.
Сообщается, что в разработке сценария помогала семья Марли. Самого музыканта сыграет актер Кингсли Бен-Адир, а его жену Риту – Лашана Линч.
Режиссером фильма стал Рейнальдо Маркус Грин, работавший над спортивной драмой "Король Ричард", номинированной на "Оскар" в категории "Лучший фильм".
"Фильм расскажет о жизни и музыке иконы, вдохновлявшей поколение своим посланием любви и единства. Впервые на большом экране откройте для себя мощную историю Боба о преодолении трудностей и путешествии, связанном с его революционной музыкой", - отмечает компания.
Справочно. Боб Марли – ямайский музыкант, является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его музыке этот стиль вышел за пределы Ямайки.
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