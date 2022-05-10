Вышел трейлер фильма "Аватар: Путь воды"
В понедельник, 9 мая, киностудия 20th Century обнародовала первый официальный трейлер научно-фантастического фильма "Аватар: Путь воды" - продолжение истории о жителях планеты Пандора, на которую люди прибыли за полезными ископаемыми
Трейлер обнародован на YouTube-странице фильма.
"Действие ленты "Аватар: Путь воды" происходит более чем через десятилетие после событий первого фильма и рассказывает историю семьи Салли (Джейк, Нейтири и их дети), о преследующих их проблемах, как они пытаются уберечь друг друга, о битвах , в которых они сражаются за жизнь, и о переживаемых трагедиях", - говорится в описании фильма.
Режиссером ленты выступил Джеймс Кэмерон, продюсерами – Кэмерон и Джон Ландау. Главные роли в фильме сыграли Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэл Дэвид Мур, Cи Cи Эйч Паундер, Эди Фалько, Джемейн Клемент и Кейт Уинслет.
Первый фильм "Аватар", режиссером которого также был Джеймс Кэмерон, собрал более $2,782 млрд и 25 января 2010 года был признан самым кассовым фильмом в истории. Лента также получила три Оскара, два Золотых глобуса, победила в двух номинациях премии BAFTA, была отмечена американскими премиями Сатурн и Teen Choice Awards.
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