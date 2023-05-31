Об этом идет речь на YouTube-канале компании.

"Мы снова в черном с оттенком красного!" - говорится в описании.

Шестой сезон "Черного зеркала" будет насчитывать 5 эпизодов - сам Netflix отмечает, что это будет самый непредсказуемый, неклассифицированный и неожиданный сезон.

Справочно. "Черное зеркало" – телесериал-антология, созданный журналистом Чарли Брукером. Каждая серия имеет свой антураж и персонажей и стремится продемонстрировать современное общество и антиутопические последствия развития технологий.