Вышел трейлер 6 сезона сериала "Черное зеркало" от Netflix
Вышел трейлер 6 сезона сериала "Черное зеркало" от Netflix – сама лента выйдет на экраны 15 июня
Об этом идет речь на YouTube-канале компании.
"Мы снова в черном с оттенком красного!" - говорится в описании.
Шестой сезон "Черного зеркала" будет насчитывать 5 эпизодов - сам Netflix отмечает, что это будет самый непредсказуемый, неклассифицированный и неожиданный сезон.
Справочно. "Черное зеркало" – телесериал-антология, созданный журналистом Чарли Брукером. Каждая серия имеет свой антураж и персонажей и стремится продемонстрировать современное общество и антиутопические последствия развития технологий.
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