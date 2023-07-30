Вышел трейлер 10-й части хорор-фильма "Пила"
В воскресенье, 30 июля, вышел трейлер 10-й части легендарного хорор-фильма "Пила" - ее события будут проходить между первой и второй частями франшизы
Трейлер вышел на YouTube-канале Lionsgate .
Премьера фильма намечена на 23 октября 2023 года.
В ленте снова появится вор первых частей франшизы – Джон Крамер, в исполнении Тобина Белла. Именно личной истории серийного убийцы будет посвящена новая часть франшизы, которую компания уже называет "самой тревожной и личной".
"Между событиями "Пилы" и "Пилы 2" больной и отчаявшийся Джон отправляется в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде на удивительное лечение от рака – только чтобы узнать, что операция является мошенничеством, чтобы обмануть самых уязвимых. Вооруженный новой целью, печальноизвестный серийный убийца возвращается к своим преступлениям, используя коварные, безумные и замысловатые ловушки", - говорится в описании.
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