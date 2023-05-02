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Вышел тизер второй части фильма "Дюна"
Во вторник, 2 мая, вышел тизер и постер второй части фильма "Дюна"
Об этом говорится в twitter ленты.
Вторая часть фильма от Legendary Pictures выйдет уже 3 ноября 2023 года. Второй трейлер будет опубликован в среду, 3 мая.
- В четверг, 20 апреля, Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Форсаж 10", на экраны фильм выйдет 19 мая.
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