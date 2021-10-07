Вышел тизер фильма, снятого по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Режиссером фильма является Ольга Ряшина. Главные роли сыграли Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева.



"Школа 90-е. За три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение", - говорится в заметке.



Выход фильма запланирован на весну 2022 года.