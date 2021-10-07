Вышел тизер фильма, снятого по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин"
Вышел официальный тизер фильма "Я, Победа и Берлин" по одноименной книге украинского музыканта Кузьмы Скрябина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Режиссером фильма является Ольга Ряшина. Главные роли сыграли Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева.
"Школа 90-е. За три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение", - говорится в заметке.
Выход фильма запланирован на весну 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное