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Вышел первый трейлер сериала "Она-Халк"

18 мая, 2022 среда
04:25
Культура She-Hulk Disney+

В сети появился первый трейлер сериала "Она-Халк" от Marvel

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По сюжету, юрист Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Беннера (прим. - Халка) после переливания крови получает схожие способности - во время стресса она превращается в сверхсильное существо. Дженнифер предстоит научиться управлять своими силами, и использовать их во благо.

Главную роль исполнила Татьяна Маслани, известная фанатам благодаря сериалу "Темное дитя". Также в сериале сыграл вернувшийся к роли Халка Марк Руффало.

Сериал "Она-Халк" стартует на Disney+ 17 августа.

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