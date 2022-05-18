Об этом сообщает Еспресо.TV.

По сюжету, юрист Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Беннера (прим. - Халка) после переливания крови получает схожие способности - во время стресса она превращается в сверхсильное существо. Дженнифер предстоит научиться управлять своими силами, и использовать их во благо.

Главную роль исполнила Татьяна Маслани, известная фанатам благодаря сериалу "Темное дитя". Также в сериале сыграл вернувшийся к роли Халка Марк Руффало.

Сериал "Она-Халк" стартует на Disney+ 17 августа.

18 апреля Marvel Entertainment показал первый тизер супергеройской ленты "Тор: Любовь и гром".

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