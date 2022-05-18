Вышел первый трейлер сериала "Она-Халк"
В сети появился первый трейлер сериала "Она-Халк" от Marvel
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По сюжету, юрист Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Беннера (прим. - Халка) после переливания крови получает схожие способности - во время стресса она превращается в сверхсильное существо. Дженнифер предстоит научиться управлять своими силами, и использовать их во благо.
Главную роль исполнила Татьяна Маслани, известная фанатам благодаря сериалу "Темное дитя". Также в сериале сыграл вернувшийся к роли Халка Марк Руффало.
Сериал "Она-Халк" стартует на Disney+ 17 августа.
- 18 апреля Marvel Entertainment показал первый тизер супергеройской ленты "Тор: Любовь и гром".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.66Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное