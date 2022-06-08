Вышел первый трейлер новой части видеоигры Call of Duty
Разработчики представили первый трейлер новой части культовой видеоигры Call of Duty под названием Modern Warfare II
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Действие сюжетной кампании разворачивается спустя три года после событий Modern Warfare. Сюжет происходит вокруг глобального конфликта, связанного с террористами, желающими атаковать США.
События игры будут проходить в Европе, на Востоке и в Мексике. Фанаты смогут увидеть известных героев серии. Речь идет о Прайсе, Мактавише, Гоусте и Газе.
Первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare II
Официально игра выйдет 28 октября на PC, PlayStation и Xbox. Предзаказ открыт на сервисах Steam, PS Store и Xbox Store.
Цена Call of Duty: Modern Warfare II составляет $70.
Полноценный показ геймплея и сюжетной кампании ожидается Summer Game Fest, который пройдет уже завтра, 9 июня.
- В октябре 2019-го стало известно, что в новой части "Call of Duty" появилась локация Downtown Donetsk со стадионом, похожим на "Донбасс-Арену".
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