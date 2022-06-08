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Вышел первый трейлер новой части видеоигры Call of Duty

8 июня, 2022 среда
21:05
Культура Call of Duty: Modern Warfare II 

Разработчики представили первый трейлер новой части культовой видеоигры Call of Duty под названием Modern Warfare II

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Действие сюжетной кампании разворачивается спустя три года после событий Modern Warfare. Сюжет происходит вокруг глобального конфликта, связанного с террористами, желающими атаковать США.

События игры будут проходить в Европе, на Востоке и в Мексике. Фанаты смогут увидеть известных героев серии. Речь идет о Прайсе, Мактавише, Гоусте и Газе.

Первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Официально игра выйдет 28 октября на PC, PlayStation и Xbox. Предзаказ открыт на сервисах Steam, PS Store и Xbox Store.

Цена Call of Duty: Modern Warfare II составляет $70.

Полноценный показ геймплея и сюжетной кампании ожидается Summer Game Fest, который пройдет уже завтра, 9 июня.

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