Об этом сообщает Еспресо.TV.

Действие сюжетной кампании разворачивается спустя три года после событий Modern Warfare. Сюжет происходит вокруг глобального конфликта, связанного с террористами, желающими атаковать США.

События игры будут проходить в Европе, на Востоке и в Мексике. Фанаты смогут увидеть известных героев серии. Речь идет о Прайсе, Мактавише, Гоусте и Газе.

Первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Официально игра выйдет 28 октября на PC, PlayStation и Xbox. Предзаказ открыт на сервисах Steam, PS Store и Xbox Store.

Цена Call of Duty: Modern Warfare II составляет $70.

Полноценный показ геймплея и сюжетной кампании ожидается Summer Game Fest, который пройдет уже завтра, 9 июня.

В октябре 2019-го стало известно, что в новой части "Call of Duty" появилась локация Downtown Donetsk со стадионом, похожим на "Донбасс-Арену".

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