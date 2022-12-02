Вышел первый трейлер ленты "Стражи Галактики 3"
Студия Marvel представила первый трейлер третьей части фильма "Стражи галактики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Стражи галактики 3" - это заключительная часть фильмов о космических наемниках, спасающих мир. Режиссером фильма является Джеймс Ганн.
В главных роллях: Крис Претт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер.
Премьера намечена на май 2023 года.
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