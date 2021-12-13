Вышел первый трейлер фэнтези "Фантастические звери: Тайны Дамблдора"

Об этом передает Эспрессо.TV.

Фильм снят на основе сценария британской писательницы Джоан Роулинг по соавторству сценариста Стива Кловза. События разворачиваются во время Второй мировой войны, затронувшей мир "магглов". В третьей части "Фантастических зверей" два волшебника - Дамблдор и Грин-де-Вальд - сойдутся в большом сражении.

В предыдущих частях роль Грин-де-Вальда исполнял актер Джонни Депп, однако после его скандального развода создатели фильма расторгли контракт. Вместо него злого волшебника сыграет Мадс Миккельсен.

Другого волшебника Дамблдора сыграет Джуд Лоу.



В украинский прокат фильм выйдет 14 апреля 2022 года.





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