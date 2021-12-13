Вышел первый трейлер фэнтези "Фантастические звери: Тайны Дамблдора"
В сети опубликовали первый трейлер приквела серии фильмов о Гарри Поттере и третьей части серии фильмов "Фантастические звери"
Об этом передает Эспрессо.TV.
Фильм снят на основе сценария британской писательницы Джоан Роулинг по соавторству сценариста Стива Кловза. События разворачиваются во время Второй мировой войны, затронувшей мир "магглов". В третьей части "Фантастических зверей" два волшебника - Дамблдор и Грин-де-Вальд - сойдутся в большом сражении.
В предыдущих частях роль Грин-де-Вальда исполнял актер Джонни Депп, однако после его скандального развода создатели фильма расторгли контракт. Вместо него злого волшебника сыграет Мадс Миккельсен.
Другого волшебника Дамблдора сыграет Джуд Лоу.
В украинский прокат фильм выйдет 14 апреля 2022 года.
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