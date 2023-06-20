Вышел первый тизер сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
Компания АМС выпустила первый тизер сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", который станет очередным спин-офом к кинофраншизе
Тизер опубликован в twitter компании.
Будущий сериал расскажет зрителям об одном из персонажей "Ходячих мертвецов", Дэриле Диксоне, который неожиданно для себя оказывается в постапокалиптической Франции и теперь должен отыскать путь домой.
"Дэрил вот-вот станет рыбой, которую выбросило на берег..." - говорится в описании тизера, в котором герой без сознания плывет на лодке посреди океана.
Новая лента должна стать пятым спин-офом и шестым сериалом во вселенной "Ходячих мертвецов".
- В этом мае телестудия AMC также презентовала тизер еще одного спин-офа сериала "Ходячие мертвецы", получившего название "Мертвый город"
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