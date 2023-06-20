Вышел первый тизер сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"

Тизер опубликован в twitter компании.

Будущий сериал расскажет зрителям об одном из персонажей "Ходячих мертвецов", Дэриле Диксоне, который неожиданно для себя оказывается в постапокалиптической Франции и теперь должен отыскать путь домой.

"Дэрил вот-вот станет рыбой, которую выбросило на берег..." - говорится в описании тизера, в котором герой без сознания плывет на лодке посреди океана.

Новая лента должна стать пятым спин-офом и шестым сериалом во вселенной "Ходячих мертвецов".