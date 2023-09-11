Вышел первый тизер фильма "Аквамен и потерянное королевство"

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Новый фильм нам расскажет об истории Черной Манты – пирата, одержимого местью Аквамену за смерть собственного отца.

"Не сумев победить Аквамена с первого раза, Черная Манта, до сих пор руководимая потребностью отомстить за смерть своего отца, не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить супергероя раз и навсегда. На этот раз Черная Манта более грозный, чем когда-либо прежде, ведь теперь он владеет силой мифического Черного Трезуба, чтобы победить его, Аквамен обратится к своему заключенному брату Орме, бывшему королю Атлантиды, чтобы создать невероятный союз, вместе они должны отложить свои ссоры, чтобы защитить свое королевство и спасти семью Аквамена и весь мир от необратимого уничтожения", - говорится в описании ленты.

Режиссерами "Аквамена" стали Джеймс Ван и исполнитель главной роли Джейсон Момоа. В ленте также появится Эмбер Херд в роли принцессы Мэри, Патрик Уилсон в роли брата Аквамена, Орма и Николь Кидман в роли Атланты.

В мировой прокат фильм выйдет уже 20 декабря этого года.