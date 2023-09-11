Вышел первый тизер фильма "Аквамен и потерянное королевство"
Компания DC выпустила тизер к фильму "Аквамен и потерянное королевство" - первая лента об этом супергерое стала самой кассовой в истории компании
Тизер можно посмотреть на YouTube канале компании.
Новый фильм нам расскажет об истории Черной Манты – пирата, одержимого местью Аквамену за смерть собственного отца.
"Не сумев победить Аквамена с первого раза, Черная Манта, до сих пор руководимая потребностью отомстить за смерть своего отца, не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить супергероя раз и навсегда. На этот раз Черная Манта более грозный, чем когда-либо прежде, ведь теперь он владеет силой мифического Черного Трезуба, чтобы победить его, Аквамен обратится к своему заключенному брату Орме, бывшему королю Атлантиды, чтобы создать невероятный союз, вместе они должны отложить свои ссоры, чтобы защитить свое королевство и спасти семью Аквамена и весь мир от необратимого уничтожения", - говорится в описании ленты.
Режиссерами "Аквамена" стали Джеймс Ван и исполнитель главной роли Джейсон Момоа. В ленте также появится Эмбер Херд в роли принцессы Мэри, Патрик Уилсон в роли брата Аквамена, Орма и Николь Кидман в роли Атланты.
В мировой прокат фильм выйдет уже 20 декабря этого года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.25Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное