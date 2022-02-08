Вышел официальный трейлер "Я, "Победа" и Берлин" по повести Скрябина.

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Безумные 90-е. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти настоящее предназначение", - говорится в описании видео.



Лидера группы "Скрябин" в картине сыграл ивано-франковский актер Иван Блиндар. Роль его друга и попутчика Барда получил Владимир Гева, а девушку героя сыграла Мария Стопник. Режиссером фильма является Ольга Ряшина.

Напомним, 7 октября 2021 года вышел тизер фильма, снятого по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин".