Вышел официальный трейлер украинского фильма "Между нами"

Об этом сообщает Госкино Украины.

Эта история о Саше, девушке, которая пережила тяжелые времена в прошлом. Ее роль исполнила Анастасия Пустовит. В фильме также снялась Ирма Витовская, играющая врача Аню. Их жизни меняются, когда они встречаются однажды – неожиданный поворот судьбы дает понять, что изменения неизбежны.

Психологическая драма-триллер выйдет на большие экраны 2 ноября.

Режиссер фильма Соломия Томащук, также работавшая над короткими метрами "Поломанные" и "Иди по воде".

В ролях Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба, Сергей Детюк и Евгений Ламах.