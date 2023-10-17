Вышел официальный трейлер украинского фильма "Между нами"
17 октября представили официальный трейлер остросюжетного триллера Соломии Томащук "Между нами" об абьюзивных отношениях двух женщин, заложниц случайного убийства, радикально меняющего их жизнь
Об этом сообщает Госкино Украины.
Эта история о Саше, девушке, которая пережила тяжелые времена в прошлом. Ее роль исполнила Анастасия Пустовит. В фильме также снялась Ирма Витовская, играющая врача Аню. Их жизни меняются, когда они встречаются однажды – неожиданный поворот судьбы дает понять, что изменения неизбежны.
Психологическая драма-триллер выйдет на большие экраны 2 ноября.
Режиссер фильма Соломия Томащук, также работавшая над короткими метрами "Поломанные" и "Иди по воде".
В ролях Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба, Сергей Детюк и Евгений Ламах.
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