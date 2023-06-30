Вышел новый трейлер второй части фильма "Дюна"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вторая часть фильма "Дюна" от Legendary Pictures выйдет уже 2 ноября 2023 года.

Справка: Съемки "Дюны-2" завершились в декабре 2022 года. Сюжет основан во второй половине романа Фрэнка Герберта. В сиквеле появятся новые герои: Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), Марго Фенринг (Леа Сейду), Шаддам IV Коррино (Кристофер Уокен) и Шишакли (Сухейла Якуб).

Вместе с Шаламе и Зендаею вернутся и другие актеры первого фильма, в частности Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Дэйв Баутиста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг, Стивен МакКинли Хендерсон.