Вышел новый трейлер второй части фильма "Дюна"
В свет вышел новый трейлер второй части фильма "Дюна"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вторая часть фильма "Дюна" от Legendary Pictures выйдет уже 2 ноября 2023 года.
Справка: Съемки "Дюны-2" завершились в декабре 2022 года. Сюжет основан во второй половине романа Фрэнка Герберта. В сиквеле появятся новые герои: Ирулан Коррино (Флоренс Пью), Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер), Марго Фенринг (Леа Сейду), Шаддам IV Коррино (Кристофер Уокен) и Шишакли (Сухейла Якуб).
Вместе с Шаламе и Зендаею вернутся и другие актеры первого фильма, в частности Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Дэйв Баутиста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг, Стивен МакКинли Хендерсон.
- В четверг, 29 июня, зрители в Сербии и Черногории увидели кинотеатральную премьеру украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное