"Вышел на пробежку и не вернулся": в Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
В понедельник, 2 августа, в Киеве пропал один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов
Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", - говорится в сообщении.
Представители организации прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. Сейчас они своими силами продолжают поиски. К поиску привлекли кинолога.
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