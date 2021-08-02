"Вышел на пробежку и не вернулся": в Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", - говорится в сообщении.

Представители организации прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов. Сейчас они своими силами продолжают поиски. К поиску привлекли кинолога.

