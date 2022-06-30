"Вышел из чата": украинские бойцы ликвидировали подполковника российской армии Кислякова
ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 11 ОДШБ подполковника армии РФ Павла Кислякова
Об этом в twitter сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Заместитель начальника штаба – начальник оперативного отделения штаба 11 ОДШБР подполковник Павел Кисляков вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам!" – написал он.
- Ранее был ликвидирован командир взвода русской армии Ильи Мазаев (Мазай). Он ранее был внесен в базу "Миротворец". Его настоящее имя – Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ПВК Вагнера.
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