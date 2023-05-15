Трейлер опубликован на официальном YouTube ленты.

"Fast X" – десятый фильм в саге "Форсаж", открывающий последние главы одной из самых известных и популярных глобальных франшиз в кинематографе", - говорится в описании.

В новом фильме команда Доминика Торетто будет бороться с Данте Рейесом – сыном наркобарона, которого Доминик убил еще в 5-й части саги.

В фильме сыграют такие звезды, как Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Джейсон Момоа и многие другие. Режиссером фильма стал Луи Летерье, известный своей работой над "Невероятным Халком".