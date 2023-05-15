Вышел финальный трейлер фильма "Форсаж 10"
В понедельник, 15 мая, вышел финальный трейлер 10-го фильма франшизы "Форсаж", который должен завершить киносагу
Трейлер опубликован на официальном YouTube ленты.
"Fast X" – десятый фильм в саге "Форсаж", открывающий последние главы одной из самых известных и популярных глобальных франшиз в кинематографе", - говорится в описании.
В новом фильме команда Доминика Торетто будет бороться с Данте Рейесом – сыном наркобарона, которого Доминик убил еще в 5-й части саги.
В фильме сыграют такие звезды, как Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Джейсон Момоа и многие другие. Режиссером фильма стал Луи Летерье, известный своей работой над "Невероятным Халком".
- В четверг, 20 апреля, Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Форсаж 10", на экраны фильм выйдет 19 мая.
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