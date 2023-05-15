Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Вышел финальный трейлер фильма "Форсаж 10"

Вышел финальный трейлер фильма "Форсаж 10"

15 мая, 2023 понедельник
21:02
Культура

В понедельник, 15 мая, вышел финальный трейлер 10-го фильма франшизы "Форсаж", который должен завершить киносагу

Трейлер опубликован на официальном YouTube ленты.

"Fast X" – десятый фильм в саге "Форсаж", открывающий последние главы одной из самых известных и популярных глобальных франшиз в кинематографе", - говорится в описании.

В новом фильме команда Доминика Торетто будет бороться с Данте Рейесом – сыном наркобарона, которого Доминик убил еще в 5-й части саги.

В фильме сыграют такие звезды, как Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Джейсон Момоа и многие другие. Режиссером фильма стал Луи Летерье, известный своей работой над "Невероятным Халком".

  • В четверг, 20 апреля, Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Форсаж 10", на экраны фильм выйдет 19 мая.

Мир
Кино
США
Читайте также:
російські військові окупанти
15 мая, 2023 понедельник
Враг требует денежное вознаграждение за отсрочку мобилизации от мужчин, принявших российское гражданство
Харків
13 мая, 2023 суббота
В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок
Олександр Лукашенко
14 мая, 2023 воскресенье
В случае смерти Лукашенко его режим в Беларуси развалится, — экс-сотрудник СБУ Ступак
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
15 мая
22:09
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Успехи ВСУ на флангах Бахмута ставят под вопрос способность врага удерживать захваченные районы города. Колонка Сергея Згурца
22:05
В Херсонской области на российской мине подорвался 17-летний парень
21:52
Венгрия заблокировала выплату транша Европейского фонда мира на оружие для Украины, – ANSA
21:29
Обновлено
В ООН назвали "зерновое соглашение" критически важным и отметили, что прилагают все усилия для его продления
21:00
Обзор
Куда ударят украинцы, Путин смеется над санкциями Запада, Пригожин отрицает предложение для Киева. Мировые СМИ об Украине 15 мая
20:50
Кроме оборонной помощи на €2,7 млрд, Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной поддержки, - Зеленский
20:34
Россияне обстреляли Херсонщину, ранены двое мужчин
20:32
Оккупанты на Запорожье имитируют стабильность, но понимают, что ВСУ помешают им провести осенью псевдовыборы, - депутат облсовета Ашурбеков
20:07
OPINION
Формула смерти
20:01
В Донецкой области под вражеский обстрел попали полицейские, 5 ранены
19:58
Эксклюзив
Первые добровольцы Гвардии наступления уже прошли базовую подготовку
19:52
Есть понимание временных рамок по решениям о самолетах для Украины, - Кулеба
19:29
Исландия передаст Украине полевой госпиталь
19:13
Московский Кремль
"Считают изменой": Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны, - СМИ
19:13
Силовики РФ проводят рейды на железнодорожных станциях оккупированного Крыма, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 446-го дня войны: взрыв в центре оккупированного Луганска и подозрение Фирташу
18:34
Обновлено
ВСУ отреагировали на вывод Россией "калибров" в Азовское море
18:24
После падения авиации РФ в Брянской области Беларусь перевела силы ПВО в "готовность номер один"
18:23
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 26-го тура
18:08
OPINION
Выборы в Турции – непростой выбор между неоосманизмом и европейскостью
18:03
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 26-го тура
17:56
Скрывавшегося на Киевщине под видом переселенца боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы
17:46
Эксклюзив
Россияне вывозят украинских детей в Дагестан, - экс-уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба
17:46
Обновлено
Грузия разрешила полеты первой авиакомпании из РФ
17:36
Лукашенко в Москве на 9 мая 2023 года
С перебинтованной конечностью: Лукашенко впервые за шесть дней появился на публике
17:19
Владимир Арьев: судьи проигнорировали ходатайство о взятии на поруки полковника Червинского
17:17
Где в Украине 16 мая возможны дожди: прогноз погоды от Наталки Диденко
17:13
Эксклюзив
В Херсонской области начали восстанавливать населенные пункты, расположенные вне зоны поражения российской артиллерии, - Хлань
17:08
Эксклюзив
В новое правление Эрдогана Турция может войти в период застоя, - востоковед Якубович
16:56
Работы украинских художников представили на платформе Google Arts & Culture
16:47
ВООЗ
ВОЗ закрывает офис в Москве. Украина инициировала этот процесс в мае 2022 года
16:44
Эксклюзив
Новые партии вооружения расширят диапазон уничтожения военных объектов противника, - военный эксперт Рябых
16:40
Обновлено
Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении главаря "МВД ЛНР" Корнета в результате покушения
16:32
Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. В Чехии заявили, что никто не заставляет Венгрию быть членом этого сообщества
16:24
В Великобритании нашли два портрета, написанных Рембрандтом - их выставят на аукцион
16:19
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: погибли два человека, один ранен
16:03
OPINION
Потребительские цены в апреле 2023 г. выросли на 0,2% по сравнению с мартом
16:00
TikTok
В Украине будут судить блогера, который распространял в TikTok видео перемещения Сил обороны
15:58
В Турции состоится второй тур выборов президента: названа дата
15:36
Эксклюзив
В Луганской области враг уже потерял тыловые позиции, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV