Вышел фильм ARTE об украинской культуре и художниках в контексте войны с Россией

Об этом пишет InsightNews.

Фильм "Искусство как оружие во время войны" режиссера Филиппа Кольгофера рассказывает о том, как украинские мастера искусств защищают украинскую культуру, которую Москва пытается отрицать.

Фильм "Искусство как оружие во время войны"

Сопротивление художников, актеров и музыкантов мощно выражается в их произведениях. Фильм показывает украинских мастеров искусств, сменивших кисти и музыкальные инструменты на автоматы и военные дроны.

Украинцы удивили весь мир мощным отпором и отважным сопротивлением нашествию российских окупантов с началом полномасштабной российской агрессии. Во время войны искусство взяло на себя новую миссию. Как никогда раньше, украинская культура стала жизненно важной, прежде всего потому, что Россия стремится отрицать само существование украинской нации, - отмечается в фильме.

Поэтому российские агрессоры атакуют не только гражданскую инфраструктуру, жилые дома, но и музеи, театры и концертные залы. Украинские художники и певцы смело дают отпор вооруженной агрессии своими шедеврами.

Съемочная команда пообщалась с украинскими певцами, музыкантами, актерами и художниками, которые присоединились к рядам ВСУ, и с мастерами искусств, ведущими войну против российской агрессии на культурном фронте.

В фильме снялись Елена Зеленская, Андрей Хлывнюк, Тарас Тополя

В фильме снялась первая леди Украины Елена Зеленская, которая делится своими воспоминаниями о первых днях российского вторжения и губительных последствиях российской войны для жизни украинцев.

Режиссер встретился с Андреем Ермоленко, известным украинским художником и дизайнером. Он превращает свои чувства в увлекательные иллюстрации о русско-украинской войне и украинской культуре. Своими работами художник помогает Вооруженным Силам, ведь средства от их продаж перечисляются на нужды ВСУ.

Многие художники следуют его примеру, рассказывая иностранной аудитории через свои художественные произведения о русской войне и ее разрушительных последствиях. И в то же время, благодаря собранным средствам, художники поддерживают ВСУ, которые защищают Украину от грубого вторжения российских оккупантов.

В фильме снялся Андрей Хлывнюк, украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс". После российского вторжения в Украину он присоединился к Территориальной обороне. Вскоре после этого он спродюсировал запись первого куплета украинской народной песни "Ой, в лугу красная калина", которая стала вирусной в социальных сетях. На этот раз знаменитая песня звучит на весь мир в фильме ARTE.

Фильм также рассказывает историю Тараса Тополи, солиста известной украинской группы "Антитела", молодежного посла ЮНИСЕФ в Украине и бойца-добровольца Территориальной Обороны.

Вера Лебединская делится воспоминаниями об уничтожении россиянами театра в Мариуполе

Актриса Вера Лебединская поделилась трагическими воспоминаниями, ведь она была в Мариупольском театре, когда россияне нанесли по нему авиаудары и разрушили. Эти ужасные кадры, которые увидел весь мир в ленте продемонстрированы с личной перспективы.

В фильме ARTE также снялись музыкант, композитор, военнослужащий украинской армии Моисей Бондаренко и украинский художник Михаил Рева.

Авторы фильма подчеркивают культурный аспект российской войны, ведь агрессия Москвы направлена именно против украинской культуры и ее выдающихся представителей. Описаны трагические последствия – разрушенные обстрелами музеи, театры, памятники.

Культурный аспект русско-украинской войны

О культурном аспекте русско-украинской войны в ленте рассказывает историк, эксперт по истории культуры и искусства Эва Сулек из Гарвардского украинского научного института.

Госпожа Сулек подчеркнула, что украинская культура имеет гораздо более давние традиции, чем русская, в то время как Москва пытается отрицать ее существование. Ведь Кремль пытается отрицать само существование украинской культуры, продвигая свою пропаганду через российских артистов и певцов, в том числе на мероприятиях в Европе.

С каждым днем боевых действий и российских ракетных обстрелов церкви, храмы, театры, библиотеки и другие культурные памятники в Украине подвергаются разрушениям.

По данным Министерства культуры Украины, Россия "сознательно выбирает" эти объекты для достижения своей главной цели - уничтожение очагов украинской культуры, говорится в репортаже Euronews. Министерство задокументировало 800 российских военных преступлений против культурного наследия Украины.

Уничтожение оккупантами культурных памятников Украины

По состоянию на февраль 2023 года ЮНЕСКО подтвердило повреждение 241 культурного объекта в Украине с начала российского вторжения - 106 религиозных объектов, 18 музеев, 86 зданий, представляющих исторический и художественный интерес, 19 памятников и 12 библиотек.

Во время одного из массовых ограблений украинского культурного наследия оккупантами российские войска разграбили краеведческий музей и художественную галерею Херсона, прежде чем отступили из города в начале ноября 2022 года.

В репортажах ряда иностранных медиа (ABC News , Politico , Bloomberg , New York Times) с передовой говорилось о том, что "культура оказалась на передовой" и что Путин "стремится не только контролировать украинскую территорию, но и стереть украинскую культуру и идентичность". Однако украинцы выдержали жестокое наступление России и продолжают отстаивать свободу и независимость, а украинская культура не только выжила, но и стала трендом во всем мире.