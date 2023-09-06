Наследие – это традиции средних и новейших веков, когда страны Центрально-Восточной Европы были интегральной частью европейского цивилизационного пространства. А даже больше – в определенный момент стержнем развития всего континента.

Это было время развития и апогея Pax Christiana, в которое "младшая Европа" – как ее называют историки – внесла свой значительный вклад. Вспомнить хотя бы обоснование идеи, что "неверных" (язычников) нельзя обращать на христианство силой.

Украина, называемая тогда Русью, была частью этого мира, отчаянно защищаясь перед Pax Mongolica, который сегодня так восхваляет папа Франциск. Князь Даниил, называемый Галицким, короновался в Дорогичине над Бугом венцом от папы Иннокентия с надеждой на помощь в противостоянии с потомками Чингисхана.

Драматическое прошлое – это ХХ век: две мировые войны, коммунизм и нацизм. порабощение, подавление Венгерского восстания, Пражской весны и польской Солидарности. В Украине это отчаянное сопротивление советизации и русификации с апогеем во время погрома в январе 1972 года.

Мечту выразил Милан Кундера словами о "похищенном Западе", то есть "трагедии Центральной Европы". Он противопоставил восток европейского запада "славянскому миру" России, тогда называвшегося СССР. И призвал, чтобы к нациям, живущим между Германией и Россией, не относиться как к объектам истории, культуры и политики. Ибо они имеют право быть частью Запада, а значит Европы.

В его призыве не было места для Украины и других народов Советского Союза. В начале 80-х годов прошлого столетия ему казалось, что украинцев уже поглотила, как тогда было определено, "единая общность людей – советский народ", с доминантой российского.

Жизнь скоро опровергла этот ошибочный взгляд, хотя "русский мир" отчаянно пытается уничтожить украинскую независимость и нашу нацию. Так же, как ему мечтается возрождение империи с завладением бывшими колониями в Центральной Европе.

Страны Вышеградской четверки вернулись в Европу, стали членами Европейского Союза и НАТО. Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что на этот раз ваши народы не опоздали на поезд, в котором движется История. И что Запад проявил прозорливость, своевременно приняв вас к своему гроздью.

В НАТО вы чувствуете себя безопасными, когда российский медведь оскалил зубы и бросился в очередное нападение. Вместе с тем следует постоянно помнить, что если бы не героическое сопротивление Украины, усиленное вашей помощью и поддержкой других демократических государств мира, Россия бы уже готовилась к атаке и на ваши страны. Может, кроме тех, кто собирался делиться с Путным украинской территорией.

Вывод из этого очевиден: без Украины на страны Центральной Европы всегда будет дуть ледяное дыхание из России. Ваши народы могут чувствовать себя счастливыми не только благодаря членству в Североатлантическом альянсе, но и украинскому сопротивлению.

Благодаря экономическим реформам и помощи ЕС поляки, словаки, чехи и венгры стали богаче, а ваши экономики интегрированы с мировыми рынками. Наверное, хочется большего, но пример Украины показывает, что трансформация - пусть болезненная и проведенная не без проблем - была правильным решением. А по сути единственным.

Итак, "поколение трансформации" в целом выполнило свою задачу, Центральная Европа снова стала частью западного мира. В то же время, преждевременно говорить, что все процессы уже перешли в прошлое. В Польше "поколение преобразований" держится крепко, а его представители – Ярослав Качиньский и Дональд Туск – определяют курс государственной политики и возможности реализации потенциала всей Вышеградской четверки.

Но есть и то, что разделяет вас.

Члены Четверки принадлежат к общему ЕС-совскому рынку, хоть и в "различных скоростях". Словакия ввела евро, три другие страны – нет. В конце концов, Венгрия и Польша заявили, что общую валюту не будут принимать. Об этом необходимо дискутировать, особенно в контексте дебатов о Европе "различных скоростей", оживленных перспективой членства Украины, Молдовы и стран Западных Балкан в европейском сообществе.

Для Украины жизненно необходимо то, что Европа была политически единой и придерживалась базовых ценностей. К сожалению, Вышеградскую четверку разделяет не только вопросы экономики и валюты. "Линии разделения" пролегают по отношению к либеральной демократии и особенно верховенству права, наглядный пример чему - это ситуация в Венгрии и Венгрии.

Не развивая эту тему, отмечу, что Украина отчаянно борется с российской агрессией за свою независимость. На собственном горьком опыте мы вполне узнали, что такое "управляемая демократия", зависимость судов от исполнительной власти, многовекторность во внешней политике, "национальная олигархия" и т.д.

И потому мой дружеский совет: желая добра собственному народу, не стоит испытывать на себе сомнительных "преимуществ" практической реализации "управляемой демократии". Ибо в конечном итоге "доправиться" можно к модели российской диктатуры.

И напоследок о том, Вышеградская группа – это прошлое, или также и будущее?

На днях прочитал мнение одного из польских публицистов, который сказал, что группа является явлением из прошлого, потому что слишком многое разделяет ваши государства. И хотя президент Чехии Петер Павел организует саммит глав государств Вышеградской четверки, он не может завершиться положительным результатом.

Думаю, что эта констатация слишком пессимистическая. Государствам нашего региона всегда есть о чем говорить между собой. С учетом уже названных мною проблем выделю три проблемы, которыми Вышеградской четверке стоит заняться.

Первое – это общая позиция по защите демократии в противостоянии с авторитаризмом.

Второе – это осуждение российской агрессии против Украины, попыток разрушения международного порядка Российской Федерацией и провоцирования напряжения на границах НАТО с Россией и Беларусью.

Третье – это помощь Украине в процессе интеграции с ЕС и НАТО.

Эти три составляющие жизненно необходимы для будущего европейского дома и шире – цивилизованного демократического сообщества.