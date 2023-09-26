Вышеградская группа призвала Украину отозвать жалобу в ВТО по поводу ограничения на импорт украинского зерна

Об этом пишет RMF FM .

Министры сельского хозяйства этих стран заявили, что отзыв Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно эмбарго на зерно улучшит "атмосферу во взаимоотношениях" между государствами.

"На вопрос, отзывает ли Украина жалобу, министр аграрной политики Украины Николай Сольский не ответил", - комментирует замминистра сельского хозяйства Польши Ришард Бартосик.

Он также добавил, что жалоба Украины стала для Польши "большим изумлением".

"С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение относительно жалобы Украины на нашу страну во Всемирную торговую организацию и ожидаем, что Украина отзовет это решение", – сказал Бартосик и добавил, что это будет способствовать дальнейшим переговорам, ведь Польша заинтересована в диалоге с Украиной.

Он также добавил, что Сольский назвал этот вопрос "не ключевым", хотя Польша считает его принципиальным.

"Министр Сольский сказал, что это не ключевой вопрос, но для нас он принципиальный. Очень важный. Это создало бы хорошую атмосферу, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", - говорит Бартосик.

Польский министр отметил, что эмбарго подкрепляется тем, что "объем транзита растет каждый день, еженедельно, каждый месяц. Поэтому непонятно, почему Евросоюз не продлил свое регулирование". Он добавил, что важнейшим выводом встречи является то, что зерно из Украины должно идти туда, куда нужно, и не должно создавать затруднений на рынках соседних стран и негативно влиять на сельское хозяйство этих стран.

Хозяин встречи, министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный, подытоживая переговоры, отметил, что партнеры по Вышеградской группе призвали Еврокомиссию контролировать коридоры солидарности, по которым украинское зерно отправляется в третьи страны. Они предложили ввести депозитную систему для украинской сельскохозяйственной продукции, транспортируемой по территории Евросоюза.

Запрет на импорт агропродукции из Украины: что известно

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил, что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

В то же время Анджей Дуда выразил сожаление по поводу слов Зеленского о сельскохозяйственной продукции и запрете на украинское зерно, которое ввели три страны ЕС, и заявил, что транзит украинского зерна через Польшу продолжается.

Также президент Польши заявил , что не верит, что мелкий спор между Украиной и его страной по поводу украинского агроимпорта может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений.