Выше нормы на 7,6 ° С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Срезневского.



Отмечается, что такая температура воздуха на 7,6 ° С превысило соответствующую климатическую норму.



"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 июля во Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,8 ° С, что на 0,4 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931", говорится в сообщении.

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