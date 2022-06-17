"Выше Лаврова": Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину
Предупредить США о полномасштабной атаке России на Украину мог "повар Путина" Евгений Пригожин
Об этом рассказал журналист-расследователь по проекту Bellingcat Христо Грозев.
По информации Грозева, США были прекрасно осведомлены о планах президента РФ Владимира Путина, хотя даже 90% людей из его окружения – не были уведомлены.
"Как этого можно достичь? Только имея крота (глубоко законспирированный агент разведки – ред.) на самом высоком уровне... Или какое-то супертехнологичное решение, о котором никто еще не знает. Это должен быть человек выше цепочки Лаврова. Я совершенно убежден, что Лавров не знал, что война начнется. А вот в этой военной тусовке об этом знали примерно 20 человек. Вот кто-то из 20 человек должен" - сказал расследователь.
Христо Грозев предположил, что "кротом" мог быть "повар Путина" и хозяин ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, или кто-нибудь из его окружения.
- 16 июня расследователь Грозев утверждал, что смещение генерала Александра Дворникова было личным решением Владимира Путина.
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