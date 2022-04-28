Высадка российского десанта в Одессе без сухопутного коридора через Николаев – авантюра, на которую Россия вряд ли пойдет, – военный аналитик Левин
Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что без сухопутного коридора через Николаев высадка российского морского десанта в Одессе маловероятна
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Нужно понимать, что высадка морского десанта требует нескольких сотен человек. Россия почти все свои силы, способные на морской десант, использовала для сухопутных операций на Юге Украины. Высадка десанта - очень сложная операция, поскольку они очень уязвимы. Без сухопутного коридора через Николаев такая операция будет очень сложной. Атака из непризнанного Приднестровья тоже маловероятна. Там находится до 1500 российских военных.Если к этим силам добавить еще несколько тысяч мобилизованных, то этого тоже недостаточно. Потому что в непризнанном Приднестровье нет тяжелого вооружения. Это не те силы, которые могут блокировать Одессу", – пояснил Левин.
Левин также подчеркнул, что высадка морского десанта с вертолетами легко уничтожается артиллерией на берегу моря. По словам Левина, на Западе высадка морского десанта происходит только при полном огневом доминировании на поле боя и контроле авиации в воздухе.
"Операция с высадкой морского десанта очень сложна. На Западе такие операции проводятся только при полном доминировании средств огневого поражения и контроле авиации в воздухе. У России нет контроля в воздухе. Украина может наносить удары тогда, когда это нужно. То есть, доминирования на поле боя Россия не имеет, поэтому высадка российского морского десанта в Одессе является авантюрой для России. Однако следует предполагать вероятность такой операции, поскольку логики и здравого смысла там нет", - добавил Левин.
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