Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару.

"Чтобы россиянам высадиться в Молдове, они должны из космоса лететь. По территории Украины и Румынии они не смогут добраться. Аэропорт в Тирасполе (ПМР) - заблокирован, разбит. Там никто не сможет высадиться, даже если смогут - его легко разрушить. У нас есть артиллерия, которая нацелена на него. Что касается Кишинева - власти заявили, что рассматривают вопрос заминирования аэродрома и его разрушения в случае высадки десанта. Это исключено. Я сомневаюсь, что из десяти самолетов хоть один долетит. Наземная операция исключена, потому что Украина надежно нас защищает ", – сказал он.