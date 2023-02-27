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Высадка российского десанта в Кишиневе и Тирасполе исключена, - экс-министр обороны Молдовы

27 февраля, 2023 понедельник
18:45
война с Россией

Российский десант не сможет высадиться на территории Молдовы – ни в столице, ни на оккупированной территории Приднестровского региона

Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару.

"Чтобы россиянам высадиться в Молдове, они должны из космоса лететь. По территории Украины и Румынии они не смогут добраться. Аэропорт в Тирасполе (ПМР) - заблокирован, разбит. Там никто не сможет высадиться, даже если смогут - его легко разрушить. У нас есть артиллерия, которая нацелена на него. Что касается Кишинева - власти заявили, что рассматривают вопрос заминирования аэродрома и его разрушения в случае высадки десанта. Это исключено. Я сомневаюсь, что из десяти самолетов хоть один долетит. Наземная операция исключена, потому что Украина надежно нас защищает ", – сказал он.

  • Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть – в Кишиневе подтвердили эту информацию.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия постоянно вносит информационные вбросы для провокации ситуации вокруг Приднестровья.
Мир
Россия
Молдова
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