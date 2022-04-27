Высадка морского десанта РФ в Одессе возможна только при условии, если будет сломлена оборона Николаева, - полковник Костенко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"В последнее время трудно говорить об Одессе отдельно, о Николаеве отдельно, если мы говорим о морской операции, о том десанте, который может быть. С моей точки зрения, с военной точки зрения, все морские десанты немногочисленны, как правило. Они нуждаются в массовости и поддержке с суши. Поэтому морской десант на Одессу возможен только при условии, если будет сломлена оборона Николаева. Если Николаев будет взят или взят в кольцо, дальше российские войска смогут продвигаться на Одессу. Тогда может добиться успеха тот десант, который с моря. Пока Николаев стоит и держит оборону - невозможно продвижение сухопутных войск на территорию Одессы, Одесса находится в безопасности”, - пояснил Костенко.



Полковник СБУ также добавил, что с десантом РФ Вооруженные силы Украины, добровольческие батальоны и Одесса справятся.



“Поэтому сейчас Юг - Одесса и Николаев - неразрывные два региона, которые держат друг друга. Один с суши, один с моря. От успеха каждого из них зависит тот или иной регион. Нам нужно сейчас выстоять, а потом объединиться и вернуть в свой регион Херсон и, конечно, Крым”, - подытожил Костенко.

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