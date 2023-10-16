Высадка десанта в Энергодаре осенью 2022 года: боец "Артана" рассказал о спецоперации на лодках

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр с псевдо Лютый в интервью РБК-Украина.

Лютый рассказал, как вступив в Артан, воевал в составе штурмовых групп. Обычно такая группа насчитывает 30 человек. Александр возглавляет и формирует группу ПЗРК, обеспечивающую защиту от вражеской авиации во время спецопераций "Артана". В нем до 15 бойцов.

Одной из первых задач, в которых он участвовал, стала высадка во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области возле атомной электростанции.

"Тогда было уже достаточно холодно, а это была высадка на лодках. Было сложно. Подробный список задач, которые мы тогда выполняли, раскрывать не могу, но нам удалось их выполнить", – рассказал Александр.

Сообщается, что эта операция длилась около двух месяцев – с начала сентября по конец октября.

"Там мы постоянно – почти каждые два дня – устраивали этакие набеги по Днепру, чтобы спровоцировать россиян укреплять именно тот участок. Это в свою очередь послужило в пользу Херсонскому направлению", – объяснил Лютый.

Справочно. Спецподразделение "Артан" появилось весной 2022 года. Сначала в нем было десятки человек, а теперь – несколько сотен. Группы этого спецподразделения выполняют самые сложные задачи, от штурмовых операций до диверсионно-разведывательных действий. Обычно к спецподразделениям присоединяются многие военные из ВСУ. Они проходят строгий отбор и спецпроверки – тестовый контроль, исследование истории личности и полиграф. Эти проверки призваны выяснить человека, его менталитет и уровень агрессивности. В "Артане" есть люди разных профессий.

Спецоперация ГУР: высадка десанта в Энергодаре

В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара.

Во время первой операции бойцы высадились вблизи Энергодара, но не смогли закрепиться. По мнению командира подразделения Шамана, им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил противника.

Однако ГУР не оставляло попыток увольнения Энергодара и ЗАЭС. Бойцы еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, одной из которых был Вадим Попик, командир Иностранного легиона. Он вспоминает, что в этих акциях участвовали даже бойцы из других стран. В частности, новозеландцы, имевшие необходимый опыт, могли долго находиться в воде и выполнять задачи.

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С каждой операцией бойцы ГУР набирались опыта, однако и оккупанты становились все более подготовленными. В момент третьей десантной высадки захватчики подвели к берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться, и они отступили.

Также энергодарские операции сыграли еще одну роль: научили тактике речного и морского десантирования.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал , что представители украинской военной разведки трижды предпринимали попытки освободить временно оккупированную Запорожскую АЭС в городе Энергодар.