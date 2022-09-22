"Вырвать глаза Путину": Гончаренко центры объявили всеукраинский сбор на 10 антидроновых ружей для ВСУ

Волонтерская сеть "Гончаренко центр" объявила масштабный сбор средств на 10 антидроновых ружей для украинских военных, в частности, на Южнобужском направлении, которые сейчас готовятся к контрнаступлению на Херсонщине. К сбору средств присоединился основатель сети, народный депутат Алексей Гончаренко.

Ружья-антидроны относятся к технике для радиоэлектронной борьбы. Эти устройства уже 5 лет производит украинская компания Kvertus в Ивано-Франковске. По многим характеристикам отечественная продукция даже превосходит западные аналоги. Одно такое ружье стоит 12 тысяч долларов. Ружье-"глушилка", которое помогает украинским военным бороться с российскими корректировщиками огня, работает на дистанциях до 3,5 километра и весит 5 килограммов. Устройство подавляет каналы управления дроном, что приводит к его вынужденной посадке.

Как рассказала финансовый директор Гончаренко центров Валентина Шульц, для сбора необходимой суммы на закупку 10 антидроновых ружей в Гончаренко центрах стартовали разнообразные благотворительные акции.

"Враг корректирует свою артиллерию с помощью дронов. Уничтожение вражеских дронов – поможет ослепить орков. А значит сохранить жизнь и наших защитников, и гражданских во время контрнаступления на южном направлении. Поэтому мы запустили этот сбор, который уже идет полным ходом. Чтобы привлечь как можно больше людей мы проводим множество интересных мероприятий – от гаражных распродаж и уникальных авторских мастер-классов до аукционов свиданий и профессиональных фотосетов. Каждый может присоединиться к акции в Гончаренко центре в своем городе", – отметила волонтер.

По словам основателя волонтерской сети Гончаренко центра, нардепа Алексея Гончаренко, украинцы активно присоединились к сбору.

"В каждом Гончаренко центре проводятся благотворительные акции, ярмарки патриотического хенд-мейда, концерты, чтобы закупить для украинских солдат антидроны. Вдохновляет неравнодушие, сплоченность и активность наших людей. При всех испытаниях, несмотря на усталость – все продолжают помогать армии. Я объявил этот сбор на свой день рождения и был потрясен той космической скоростью, с которой украинцы собрали почти 3 млн грн!Наименьшая сумма взноса была 2 грн, а самая большая - 2 тысячи долларов... Но особенно впечатляют дети. Их искрення людовь к Украине. В одесский Гончаренко центр два маленьких мальчика принесли 1 237 грн на антидроны. Это те деньги, которые они собирали в течение 3 месяцев, отказывая себе в игрушках и сладостях. Девочки-школьницы в Хмельницкой области продают собственноручно созданные патриотические браслеты и передают деньги на антидроновые ружья. Наша нация действительно непобедима!", – подчеркнул Алексей Гончаренко.



Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовка подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.