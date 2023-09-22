Вырвали из контекста: Дуда объяснил слова Моравецкого о прекращении передачи оружия для Украины

Об этом Дуда сообщил в интервью польскому телеканалу TVN24.

По словам Анджея Дуды, слова премьер-министра Польши были интерпретированы наихудшим образом и вырваны из контекста.

"По моему мнению, премьер-министр просто сказал: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии. У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому", - объяснил президент Польши.

Дуда также сказал, что технику, выходящую из вооружения польской армии, снова могут передать Украине. Что касается контрактов о вооружениях, которые Польша уже подписала с Украиной, к примеру - поставки САУ (самоходных артиллерийских установок) Krab будут выполняться.